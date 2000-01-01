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Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове

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Подопечные Андрея Шевченко готовятся к матчу квалификации на Евро-2020.
Открытая тренировка сборной Украины
Открытая тренировка сборной Украины
УАФ

Сборная Украины в рамках подготовки к матчах отбора на Евро-2020 провела открытую тренировку в Харькове на ОСК Металлист.

Во вторник, 8-го октября, болельщики и журналисты могли понаблюдать за тренировочным процессом подопечных Андрея Шевченко.

Открытая тренировка сборной Украины
Открытая тренировка сборной Украины
УАФ

Тренировку сборной Украины посетили более 6 тысяч болельщиков.

Открытая тренировка сборной Украины
Открытая тренировка сборной Украины
УАФ

После занятия игроки национальной команды раздали автографы фанатам и сделали фотографии на память.

Андрей Пятов фотографируется с юными фанатами
Андрей Пятов фотографируется с юными фанатами
УАФ

Игроки сборной Украины раздают автографы
Игроки сборной Украины раздают автографы
УАФ

Вашему вниманию также видео о подготовке сборной Украины к предстоящим поединкам.

Напомним, в Харькове 11-го октября состоится матч Украина - Литва, онлайн трансляция которого будет доступна на нашем сайте. Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозами букмекеров на этот поединок.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

В понедельник, 14-го октября, украинской команде предстоит сыграть с Португалией. Этот матч также покажет телеканал Украина, а наш сайт будет вести онлайн трансляцию.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на матч Украина - Португалия.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, открытая тренировка, Харьков, ОСК Металлист, Евро-2020, квалификация, футбол
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