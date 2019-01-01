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На Прикарпатье фанат избил арбитра во время матча

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Мужчине грозит штраф или лишение свободы.
На Прикарпатье избили судью
На Прикарпатье избили судью
gk-press.if.ua

Вчера, 8-го октября, в райцентре Городенка (Прикарпатье) проходил поединок между Пробоем и Карпатами, во время которого произошел ужасный инцидент.

Как сообщает полиция региона, житель Городенки 1956-го года рождения избил 23-летнего арбитра данного поединка, который проживает в Калуше. У судьи выявлены ушибы в области голову. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения телесных повреждений.

Мужчине, избившему рефери, грозит штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также возможен арест на срок до полугода, либо же ограничение свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье болельщики жестоко избили футбольного арбитра.

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Теги: Украина, Прикарпатье, инцидент, судья, футбол, драка
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