На Прикарпатье фанат избил арбитра во время матча

Мужчине грозит штраф или лишение свободы.

Вчера, 8-го октября, в райцентре Городенка (Прикарпатье) проходил поединок между Пробоем и Карпатами, во время которого произошел ужасный инцидент.

Как сообщает полиция региона, житель Городенки 1956-го года рождения избил 23-летнего арбитра данного поединка, который проживает в Калуше. У судьи выявлены ушибы в области голову. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения телесных повреждений.

Мужчине, избившему рефери, грозит штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также возможен арест на срок до полугода, либо же ограничение свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье болельщики жестоко избили футбольного арбитра.