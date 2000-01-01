Степаненко - о матче с Литвой: Только от нас зависит наше выступление и результат
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказал свое мнение по поводу грядущего поединка против национальной команды Литвы в рамках отбора на Евро-2020.
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"Основная задача - правильно подойти к игре ментально, поскольку очень опасно бывает, когда смотришь на прошлые результаты. Нужно ту игру забыть, оставить в памяти хорошие моменты и перенести их на следующий матч.
Только от нас зависит наше выступление и результат", - сказал Степаненко в комментарии телеканалу Футбол 1.
Напомним, матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прямом эфире поединок покажет телеканал Украина.
Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.
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