Степаненко - о матче с Литвой: Только от нас зависит наше выступление и результат

Украинец прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020.

Тарас Степаненко Getty Images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказал свое мнение по поводу грядущего поединка против национальной команды Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

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"Основная задача - правильно подойти к игре ментально, поскольку очень опасно бывает, когда смотришь на прошлые результаты. Нужно ту игру забыть, оставить в памяти хорошие моменты и перенести их на следующий матч.

Только от нас зависит наше выступление и результат", - сказал Степаненко в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прямом эфире поединок покажет телеканал Украина.

Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.

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