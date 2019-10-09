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Ретро дня: Легендарный гол Шевченко в ворота России, который вывел Украину на Евро-2000

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Это был последний матч, в котором сборная Украины встречалась с Россией.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

В этот день в 1999-м году сборная Украины отправилась в Москву на Лужники, где провела матч отбора на Евро-2000 против национальной команды России.

Поединок имел важное турнирное значение, так как был последним в рамках группового этапа. Россия в случае победы заняла бы первое место, оставив позади себя Украину (с 2-х очковым гандикапом) и Францию (по дополнительным показателям), и напрямую вышла бы на Евро.

На 75-й минуте хозяев вперед вывел Валерий Карпин. На 88-й минуте игрок Милана и сборной Украины Андрей Шевченко исполнил штрафной удар с дальнего расстояния. Из-за ошибки голкипера россиян Александра Филимонова мяч курьезным образом оказался в сетке ворот.

В итоге матч завершился вничью - 1:1, и сборная Украины заняла второе место в группе с 20-ю очками, выйдя в плей-офф на словенцев (проиграли - 1:2, 1:1), а вот россияне заняли третье место с 19-ю баллами и не попали на чемпионат Европы.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная России по футболу, футбол, видео, гол, Андрей Шевченко, ретро
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.10.2019, 08:44
Оценка:  +2
гость
Это еще когда козломордые не воевали против украинцев.
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