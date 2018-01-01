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Шевченко: Милан? У меня есть контракт со сборной Украины

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Главный тренер "желто-синих" заверил, что не собирается покидать команду.
Андрей Шевченко (справа)
Андрей Шевченко (справа)
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча отбора на Евро-2020 против Литвы провел пресс-конференцию, в ходе которой специалисту задали вопрос о его возможном назначении на пост наставника Милана.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Шевченко согласился встать у руля “россонери“, однако сам наставник эти слухи опроверг.

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“У меня есть контракт с национальной командой. У меня нет никаких планов, чтоб покинуть команду. Передо мной стоит задача, я верю в коллектив, верю в нашу сборную, поэтому я здесь нахожусь. Я собираюсь свой контракт доработать до конца“, - заявил Шевченко.

Отметим, что сейчас сборная Украины готовится к матчу проти Литвы, который состоится 11-го октября в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прямом эфире поединок покажет телеканал Украина

Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, Милан, вне игры, назначение
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