Миколенко может пропустить матч против Литвы

У защитника национальной команды небольшое повреждение.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко может пропустить предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Литвы из-за травмы.

Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко.

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"Команда собралась, все в порядке. Единственное, у Миколенко небольшая травма. Он прошел обследование, насколько повреждение серьезное или нет, мы будем по нему принимать решение позже.

Думаю, он несколько дней не будет тренироваться. А в остальном - все в порядке", - сообщил Шевченко.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.

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