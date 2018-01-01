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Миколенко может пропустить матч против Литвы

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У защитника национальной команды небольшое повреждение.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко может пропустить предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Литвы из-за травмы.

Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко.

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"Команда собралась, все в порядке. Единственное, у Миколенко небольшая травма. Он прошел обследование, насколько повреждение серьезное или нет, мы будем по нему принимать решение позже.

Думаю, он несколько дней не будет тренироваться. А в остальном - все в порядке", - сообщил Шевченко.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.

Смотрите также прогнозы букмекеров на матч Украина - Литва.

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Теги: Андрей Шевченко, Виталий Миколенко, сборная Украины по футболу, футбол, Украина, травма
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