Украина - Литва: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
В преддверии матча отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков и СМИ на ОСК Металлист в Харькове. Мероприятие состоится во вторник, 8-го октября.
Читай также: Украина - Литва: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Перед тренировкой главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко проведет пресс, конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.
Напомним, матч Литва - Украина состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.
Смотрите также прогнозы букмекеров на матч Украина - Литва.
Полная версия правил