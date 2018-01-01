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Украина - Литва: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

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Главный тренер сборной Украины пообщается с журналистами накануне матча отбора на Евро-2020.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

В преддверии матча отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков и СМИ на ОСК Металлист в Харькове. Мероприятие состоится во вторник, 8-го октября.

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Перед тренировкой главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко проведет пресс, конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, матч Литва - Украина состоится в пятницу, 11-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что встречу обслужит австрийская бригада арбитров.

Смотрите также прогнозы букмекеров на матч Украина - Литва.

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Теги: сборная Украины по футболу, Андрей Шевченко, открытая тренировка, пресс-конференция, онлайн трансляция, видео, футбол, Евро-2020
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