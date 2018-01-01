Соболь: Не допустим недооценку в матче с Литвой

Игрок национальной команды признался, что последние шаги на пути к выходу на Евро-2020 - самые тяжелые.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

“Эти последние полшага - самые тяжелые и ответственные. Думаю, каждый настраивается серьезно. У нас будут тренировки, где мы полностью подготовимся к соперникам.

В каждом поединке не допускаем недооценку, играем на победу, и этом матч не будет исключением“, - рассказал футболист в эфире Футбол News.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).