Караваев: Ярмоленко прибавляет мотивации, видно, что он играет в АПЛ

Украинский футболист отметил, что команда хочет добиваться поставленных целей.

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к играм квалификации на Евро-2020 против Литвы и Португалии.

“С удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он занимается. Он прибавляет мотивации. Видно, что игрок АПЛ, работает над этим, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю.

Хорошо пропотели, это то, что было нужно. Пустили сок, выгнали молочную кислоту, которая накопилась после вчерашней тренировки. Уже понемногу усталость идет, завтра самый тяжелый день, а потом уже все.

Мы понимаем, чего мы хотим, куда стремимся, свои цели и возможности. Мы подняли планку, так что смотрим только вперед. Будем достигать своих целей“, - цитирует футболиста официальный сайт УАФ.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч между Португалией и Украиной пройдет в понедельник, 14-го октября. Следите за трансляцией встречи на нашем сайте.

Отметим, что матчи в прямом эфире покажет телеканал Украина.