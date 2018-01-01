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Матч Украина - Литва обслужит австрийская бригада арбитров

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Харальд Лехнер будет главным судьей матча отбора на Евро-2020.
Харальд Лехнер
Харальд Лехнер
oefb.at

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч квалификации на Евро-2020 Украина - Литва.

Как сообщает официальный сайт УАФ, работать на данной встрече будет австрийские судьи во главе с Харальдом Лехнером. Боковыми арбитрами назначены Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый судья - Александер Харкам.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Литвы, Евро-2020
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