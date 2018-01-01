Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: Задача минимум - четыре очка в матчах с Литвой и Португалией

Комментариев: 0
Украинский футболист выразил надежду, что команда успеет подготовиться к матчам отбора на Евро-2020.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Евро-2020 против Литвы и Португалии.

“Есть ли ощущение, что мы в полушаге от выполнения поставленной цели - выхода на Евро-2020? Такого нет. Будет, наверное, когда добьемся положительного результата в играх с Литвой и Португалией - нам нужно минимум четыре очка.

Вопрос о том, как будет строиться подготовка к этим играм - не ко мне. Думаю, нам хватит времени подготовиться, мы знаем друг друга достаточно хорошо, поэтому много времени не нужно“, - сказал Коноплянка в эфире Футбол News.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч между Португалией и Украиной пройдет в понедельник, 14-го октября. Следите за трансляцией встречи на нашем сайте.

Отметим, что матчи в прямом эфире покажет телеканал Украина.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Литвы, сборная Португалии по футболу, Евгений Коноплянка, Евро-2020
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь