Коноплянка: Задача минимум - четыре очка в матчах с Литвой и Португалией

Украинский футболист выразил надежду, что команда успеет подготовиться к матчам отбора на Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Евро-2020 против Литвы и Португалии.

“Есть ли ощущение, что мы в полушаге от выполнения поставленной цели - выхода на Евро-2020? Такого нет. Будет, наверное, когда добьемся положительного результата в играх с Литвой и Португалией - нам нужно минимум четыре очка.

Вопрос о том, как будет строиться подготовка к этим играм - не ко мне. Думаю, нам хватит времени подготовиться, мы знаем друг друга достаточно хорошо, поэтому много времени не нужно“, - сказал Коноплянка в эфире Футбол News.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч между Португалией и Украиной пройдет в понедельник, 14-го октября. Следите за трансляцией встречи на нашем сайте.

Отметим, что матчи в прямом эфире покажет телеканал Украина.