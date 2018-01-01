Зинченко: Мы приезжаем в сборную не шутить, а выполнять свои цели

Украинский полузащитник отметил, что команда понимает ответственность предстоящих игр квалификации на Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оценил состояние команды накануне матчей отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.

“Когда приезжаешь в сборную, эмоции всегда положительные. У всех приподнятое настроение, каждый друг за другом скучал. У нас сплоченный коллектив.

Мы приезжаем сюда не шутить, а выполнять свои цели. Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Каждый болельщик увидит это на поле“, - заявил футболист.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч между Португалией и Украиной пройдет в понедельник, 14-го октября. Следите за трансляцией встречи на нашем сайте.

Отметим, что матчи в прямом эфире покажет телеканал Украина.