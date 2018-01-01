Яремчук: В матче с Литвой хотим показать хорошую игру перед болельщиками

Игрок отметил, что на этот раз команде будет сложнее.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч с Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

“Литва уже нас знает, мы против них играли. Будет намного сложнее. Но я надеюсь, что придет переполненный стадион, и наш 12-й болельщик нам поможет.

Ожидания от матчей? Всегда приезжаешь для того, чтобы взять три очка и показать хорошую игру перед болельщиками.

Успеем ли подготовиться за три-четыре дня? В команде мы друг друга давно знаем. Думаю, проблем не будет. Мы знаем свою стратегию и тактику. Просто некоторые связи нужно наиграть“, - заявил Яремчук.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).