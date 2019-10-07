Кравченко: Предлагаю лидерам Шахтера уехать в другой чемпионат, а не издеваться в нашем
Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко поделился мнением о матче с Шахтером (0:2).
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“Шахтер выиграл по делу, тут вопросов нет - это очень сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов.
Трудно было, но я считаю, что мы на были мальчиками для битья. Да, преимущество и по моментам, и по владению мячом было у соперника, но не такое катастрофическое.
У “горняков“ много сильных индивидуально исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу, Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в нашем первенстве.
Они действительно значительно выше уровня, чем все из нашего чемпионата, который они уже давно переросли. Только тогда у кого-то будут какие-то шансы“, - приводит слова Кравченко официальный сайт Днепр-1.
Отметим, что матч с Шахтером стал самым посещаемым в 10-м туре УПЛ.
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