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Кравченко: Предлагаю лидерам Шахтера уехать в другой чемпионат, а не издеваться в нашем

Комментариев: 1
Капитан Днепр - 1 считает, что легионеры должны уехать с Шахтера.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
Getty Images

Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко поделился мнением о матче с Шахтером (0:2).

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“Шахтер выиграл по делу, тут вопросов нет - это очень сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов.

Трудно было, но я считаю, что мы на были мальчиками для битья. Да, преимущество и по моментам, и по владению мячом было у соперника, но не такое катастрофическое.

У “горняков“ много сильных индивидуально исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу, Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в нашем первенстве.

Они действительно значительно выше уровня, чем все из нашего чемпионата, который они уже давно переросли. Только тогда у кого-то будут какие-то шансы“, - приводит слова Кравченко официальный сайт Днепр-1.

Отметим, что матч с Шахтером стал самым посещаемым в 10-м туре УПЛ.

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Теги: Сергей Кравченко, Днепр-1, Шахтер, УПЛ, футбол
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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ    07.10.2019, 23:44
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ
Вот это поворот... Логика: если ты очень умный, а остальные дебилы, то этот "ты" должен уехать...Настоящий представитель мира спорта
БЕЗУМЕЦ    07.10.2019, 23:46
Оценка:  -1
БЕЗУМЕЦ
А кто выше Марлоса и Тайсона, те куда должны уехать?
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