Сборная Украины начала подготовительный сбор перед матчами с Литвой и Португалией

Национальная команда готовится к поединкам квалификации Евро-2020.

Сборная Украины по футболу УАФ

Сегодня, 7-го октября, сборная Украины начала свой подготовительный сбор перед матчами отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии, сообщает УАФ.

Большинство сборников прилетело в Харьков утром. В этой группе оказались легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом - Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук прибудут в расположение команды ближе к вечеру.

УАФ

Вечером у команды будет фитнес-тренировка. Те игроки, которые получили недостаточную игровую практику в своих клубах, будут выполнять беговую работу на стадионе “Солнечный“.

УАФ

Завтра, 8-го октября, в 19:00 на ОСК Металлист состоится открытая тренировка сборной, которую могут посетить все желающие.

Напомним, матч сборная Украины примет национальную команду Литвы в пятницу, 11-го октября, на ОСК Металлист. Стартовый свисток - 21:45 по киевскому времени. Поединок Украина - Португалия состоится в понедельник, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. Матчи в прямом эфире будет транслировать канал Украина.