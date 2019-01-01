Украина - Португалия: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

Сборные Украины и Португалии проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины примет национальную команду Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Украина - Португалия будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В рамках квалификации команды уже встречались между собой в марте. Тогда встреча в Лиссабоне завершилась всухую ничью - 0:0. Отметим, что в рамках отбора на Евро-2020 эта ничья была единственной для “желто-синих“, в остальных четырех поединках наша команда одержала победу.

Что касается положения Португалии, то команда в турнирной таблице занимает второе место с 8-ю баллами, уступая лидирующей Украине 5 пунктов. Подопечные Фернанду Сантуша из четырех матчей выиграли два, а в двух сыграли вничью.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Португалия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 2.21, а вот триумф подопечных Шевченко эксперты оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.