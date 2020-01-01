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Украина - Литва: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборные Украины и Литвы проведут матч отбора на Евро-2020. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Украина - Литва: онлайн трансляция
Украина - Литва: онлайн трансляция
УАФ

В пятницу, 11-го октября, сборная Украины примет национальную команду Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

Онлайн трансляция матча Украина - Литва будет доступна в этой новости, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В рамках квалификации команды уже встречались между собой в сентябре. Тогда встреча в Вильнюсе завершилась уверенной победой подопечных Андрея Шевченко - 3:0.

Если говорить о текущем положении Украины и Литвы в группе отбора на Евро-2020, то “желто-синие“ сейчас уверенно держат лидерство, имея в своем активе 13 очков после пяти сыгранных игр (4 победы, 1 ничья).

Положение Литвы гораздо хуже - команда из пяти игр в 4-х матчах потерпела поражение и в одном сыграла вничью. Таким образом, в активе литовцев лишь 1 балл и они замыкают турнирную таблицу группы В.

По мнению букмекеров, победу в этом матче должны завоевать “желто-синие“. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 1.10, в то время как успех Литвы оценили в 25.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.70.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, онлайн трансляция, Евро-2020, квалификация, отбор
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