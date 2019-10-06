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Шаран - лучший тренер 10-го тура УПЛ

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Наставник Александрии получил за минувший тур оценку 4,6 балла.
Владимир Шаран - лучший тренер 10-го тура УПЛ
Владимир Шаран - лучший тренер 10-го тура УПЛ
УПЛ

В Украине состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником в минувшем туре стал главный тренер Александрии Владимир Шаран. Эксперты поставили специалисту оценку 4.6 балла.

Подопечные Шарана в минувшем туре на своем поле обыграли Карпаты со счетом 2:1, и продлили свою беспроигрышную серию в УПЛ до 5-ти матчей.

Отметим, что лучшим игроком 10-го тура УПЛ стал форвард Динамо Артем Беседин.

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Теги: Владимир Шаран, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, лучший тренер
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Источник: upl.ua

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