Шаран - лучший тренер 10-го тура УПЛ
Наставник Александрии получил за минувший тур оценку 4,6 балла.
В Украине состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.
Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником в минувшем туре стал главный тренер Александрии Владимир Шаран. Эксперты поставили специалисту оценку 4.6 балла.
Подопечные Шарана в минувшем туре на своем поле обыграли Карпаты со счетом 2:1, и продлили свою беспроигрышную серию в УПЛ до 5-ти матчей.
Отметим, что лучшим игроком 10-го тура УПЛ стал форвард Динамо Артем Беседин.
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