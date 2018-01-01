Суркис: Хотелось бы более целостный, зрелищный футбол в двух таймах

Президент киевского клуба поделился впечатлениями о поединке против Колоса.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о своих эмоциях после победного матча команды в поединке против Колоса в рамках 10-го тура чемпионата Украины.

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“Три пенальти было. Первый, по-моему, был, рука была. Эмоции? Выиграли, первый тайм был тяжелый. Видно, что команда подустала, и этот перерыв на матчи сборных пойдет на пользу тем, кто не поедет в сборные.

Надежность в обороне - прежде всего. Все остальное - потом. Свой момент мы реализуем даже при плохой игре. Естественно, если ты не пропускаешь - ты не проигрываешь. Нужно реализовывать свои моменты. Хотелось бы, конечно, более целостный, зрелищный футбол в двух таймах. Всему свое время.

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Цитаишвили? Ему дали шанс, и я считаю, он им воспользовался, даже несмотря на то, что не забил в том моменте. Считаю, что в таких матчах того же Цитаишвили, Попова нужно выпускать раньше, чтобы они набирались опыта. Чемпионами мира просто так не становятся. Это будущее Динамо.

И, самое главное, чтобы они это понимали, и тем шансом, которым им дают, воспользовались. Как этим шансом воспользовался Миколенко. Мы не представляем Динамо без Миколенко, а ему всего лишь 19 лет. Он становится мужиком, у него большое будущее“, - цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Динамо.