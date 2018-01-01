Цитаишвили: Обидно, что попал в штангу

Хавбек подвел итоги победного матча против Колоса в рамках чемпионата Украины.

В матче 10-го тура УПЛ Динамо разгромило Колос со счетом 4:0. Своими эмоциями от этого поединка поделился полузащитник “бело-синих“ Георгий Цитаишвили.

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“Сначала тяжело было, потом исправились.В перерыве тренеры сказали, что нужно прибавить в игре. Красная карточка дала нам больше мотивации, и начали играть хорошо. Я был готов к тому, чтобы выйти на замену. Это футбол, бывает, что не играешь. Важно быть всегда готовым, как сегодня.

Обидно, что попал в штангу, но впереди еще игры. Так что, я еще забью свой гол. Нужно работать и только работать, как с командой, так и индивидуально. Все нормально“, - цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

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Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виктор Цыганков в матче против Колоса не забил пенальти, что случилось впервые за время его выступления в киевскому клубе.