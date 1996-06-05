Колос - Динамо 0:4 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Киевляне на выезде не испытали проблем в поединке против Колоса.

Колос - Динамо: видео голов ФК Динамо Киев Киевское Динамо в выездном поединке 10-го тура чемпионата Украины разгромило Колос со счетом 4:0. Киевляне реализовали целых два пенальти в этом поединке, а еще один 11-метровый удар не сумел реализовать Цыганков. Смотрите видео голов и обзор матча Колос - Динамо: Колос - Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.). Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец - Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько - Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) - Нехтий (Кожушко, 73). Динамо: Бущан - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) - Гармаш, Сидорчук, Шепелев - Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57). Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов - Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин. Удаления: Шепелев, 49 - Максименко, 54. На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).

Горемыкина Екатерина