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Колос - Динамо 0:4 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне на выезде не испытали проблем в поединке против Колоса.

Колос - Динамо: видео голов
Колос - Динамо: видео голов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в выездном поединке 10-го тура чемпионата Украины разгромило Колос со счетом 4:0.

Киевляне реализовали целых два пенальти в этом поединке, а еще один 11-метровый удар не сумел реализовать Цыганков.

Смотрите видео голов и обзор матча Колос - Динамо:

Колос - Динамо 0:4
Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.).

Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец - Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько - Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) - Нехтий (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) - Гармаш, Сидорчук, Шепелев - Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов - Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин.

Удаления: Шепелев, 49 - Максименко, 54.

На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).

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Теги: Колос, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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