Колос - Динамо 0:4 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Киевское Динамо в выездном поединке 10-го тура чемпионата Украины разгромило Колос со счетом 4:0.
Киевляне реализовали целых два пенальти в этом поединке, а еще один 11-метровый удар не сумел реализовать Цыганков.
Смотрите видео голов и обзор матча Колос - Динамо:
Колос - Динамо 0:4
Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.).
Колос: Волынец - Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец - Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько - Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) - Нехтий (Кожушко, 73).
Динамо: Бущан - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) - Гармаш, Сидорчук, Шепелев - Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).
Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов - Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин.
Удаления: Шепелев, 49 - Максименко, 54.
На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).
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