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Матч Днепр-1 - Шахтер стал самым посещаемым в 10-м туре УПЛ

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Средняя посещаемость тура составила 3 789 человек.
Матч Днепр-1 - Шахтер - самый посещаемый в 10-м туре УПЛ
Матч Днепр-1 - Шахтер - самый посещаемый в 10-м туре УПЛ
ФК Шахтер

В Украине состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны, которые посетили 22 733 зрителя.

Самым посещаемым поединком минувшего тура УПЛ стала встреча Днепра-1 и Шахтера на Днепр Арене (Днепр). Эту игру воочию увидели 9 982 болельщика.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована на стадионе Украина во Львове, где местный ПФК Львов принимал Зарю. На этот матч пришли 945 человека.

МатчКоличество зрителей
Днепр-1  Шахтер9 982
Колос - Динамо4 892
Десна - Олимпик3 682
Ворскла - Мариуполь2 100
Александрия - Карпаты1 132
Львов - Заря945
В среднем за матч:3 789
Всего за тур:22 733
Всего за чемпионат:312 338

Отметим, что на данный момент самая низкая посещаемость в сезоне была зафиксирована также во Львове на матче Львов - Олимпик, который посетили 550 зрителей.

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Источник: upl.ua

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