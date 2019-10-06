Матч Днепр-1 - Шахтер стал самым посещаемым в 10-м туре УПЛ

Средняя посещаемость тура составила 3 789 человек.

В Украине состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны, которые посетили 22 733 зрителя.

Самым посещаемым поединком минувшего тура УПЛ стала встреча Днепра-1 и Шахтера на Днепр Арене (Днепр). Эту игру воочию увидели 9 982 болельщика.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована на стадионе Украина во Львове, где местный ПФК Львов принимал Зарю. На этот матч пришли 945 человека.

Матч Количество зрителей Днепр-1 Шахтер 9 982 Колос - Динамо 4 892 Десна - Олимпик 3 682 Ворскла - Мариуполь 2 100 Александрия - Карпаты 1 132 Львов - Заря 945 В среднем за матч: 3 789 Всего за тур: 22 733 Всего за чемпионат: 312 338

Отметим, что на данный момент самая низкая посещаемость в сезоне была зафиксирована также во Львове на матче Львов - Олимпик, который посетили 550 зрителей.