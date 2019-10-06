Матч Днепр-1 - Шахтер стал самым посещаемым в 10-м туре УПЛ
Средняя посещаемость тура составила 3 789 человек.
В Украине состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны, которые посетили 22 733 зрителя.
Самым посещаемым поединком минувшего тура УПЛ стала встреча Днепра-1 и Шахтера на Днепр Арене (Днепр). Эту игру воочию увидели 9 982 болельщика.
А вот худшая посещаемость была зафиксирована на стадионе Украина во Львове, где местный ПФК Львов принимал Зарю. На этот матч пришли 945 человека.
|Матч
|Количество зрителей
|Днепр-1 Шахтер
|9 982
|Колос - Динамо
|4 892
|Десна - Олимпик
|3 682
|Ворскла - Мариуполь
|2 100
|Александрия - Карпаты
|1 132
|Львов - Заря
|945
|В среднем за матч:
|3 789
|Всего за тур:
|22 733
|Всего за чемпионат:
|312 338
Отметим, что на данный момент самая низкая посещаемость в сезоне была зафиксирована также во Львове на матче Львов - Олимпик, который посетили 550 зрителей.
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