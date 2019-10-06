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Бурда успешно прооперирован в клинике в Барселоне

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Защитник Динамо предположительно пропустит 5-6 месяцев.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Центральный защитник киевского Динамо Никита Бурда успешно перенес операцию после полученной травмы в одной из клиник Барселоны. Об этом сообщил агент футболиста Иван Пироженко в своем Facebook.

"Операция прошла хорошо и без осложнений. Теперь думаем только о скорейшем выздоровлении! Терпения тебе, Никита, и скорейшего восстановления. Мы никогда не сдаемся", - написал Пироженко.

Примечательно, что главный врач Динамо Леонид Миронов ранее оценил сроки восстановления Бурды и сообщил, что 24-летний защитник рискует пропустить 5-6 месяцев.

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