Цыганков впервые не забил пенальти за Динамо
Незабитый одиннадцатиметровый украинского хавбека никак не повлиял на конечный результат.
Киевское Динамо в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги [[link_local link_article_id="1095036"]]разгромило ковалевский Колос (4:0)[[/link_local]].
Интересно, что в данном поединке главный арбитр встречи назначил три пенальти, из которых один не был реализован.
На 75-й минуте поединка Виктор Цыганков не смог забить одиннадцатиметровый, хотя 20-ю минутами ранее украинец успешно исполнил другой пенальти.
Стоит отметить, что этот незабитый одиннадцатиметровый стал первым в карьере Цыганкова в футболке киевского Динамо. До этого 21-летний футболист успешно реализовал 11 пенальти.
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