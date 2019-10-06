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Динамо не оставило шансов Колосу, забив два пенальти

Комментариев: 4
Подопечные Михайличенко добыли очередные три очка в УПЛ.
Динамо забило Колосу четыре безответных мяча
Динамо забило Колосу четыре безответных мяча
ФК Динамо Киев

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо приехало в гости к ковалевскому Колосу.

“Бело-синие“ без особых проблем смогли добыть победу в этой встрече. Примечательно, что в этой матче было назначено три пенальти в ворота Колоса, однако реализовать подопечным Михаличенко удалось лишь два одиннадцатиметровых.

Колос — Динамо 0:4
Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько — Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) — Нехтий (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан — Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) — Гармаш, Сидорчук, Шепелев — Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов — Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).

На 49-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (повторное предупреждение).

На 54-й минуте был удален Максим Максименко (Колос) (грубое нарушение правил).

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  06.10.2019, 20:28
Оценка:  0
гость
Без помощи судей и в 6 не попадут(Великий НЕДОКЛУБ) ((((((((((((
гость  (аноним)  06.10.2019, 20:19
Оценка:  0
гость
20-07 Шёл бы ты на х..у..й, вместе с сУкркисом и мИхайличенко. - команда 3,14здец.
гость  (аноним)  06.10.2019, 20:07
Оценка:  0
гость
Насри себе в штаны, упырь!!
И без несправедливого пеналя выиграли бы.
rafa84    06.10.2019, 19:47
Оценка:  0
rafa84
КАК ПОКАЗАЛ СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ, НЕ ЗРЯ ПЕРВОЕ ПРОЗВИЩЕ У ДИНАМО БЫЛО "МУСОРА" !!! ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБЫГРАТЬ "КОЛОС", ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ПОМОЩИ ПРОДАЖНЫХ НЕДОСУДЕЙ, ТО ВАМ ПРЯМАЯ ДОРОГА В ПЕРВУЮ ЛИГУ !!!
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