Динамо не оставило шансов Колосу, забив два пенальти

Подопечные Михайличенко добыли очередные три очка в УПЛ.

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо приехало в гости к ковалевскому Колосу.

“Бело-синие“ без особых проблем смогли добыть победу в этой встрече. Примечательно, что в этой матче было назначено три пенальти в ворота Колоса, однако реализовать подопечным Михаличенко удалось лишь два одиннадцатиметровых.

Колос — Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.)



Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько — Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) — Нехтий (Кожушко, 73).



Динамо: Бущан — Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) — Гармаш, Сидорчук, Шепелев — Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).



Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов — Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).



На 49-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (повторное предупреждение).



На 54-й минуте был удален Максим Максименко (Колос) (грубое нарушение правил).