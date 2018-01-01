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Шахтер на выезде обыграл Днепр-1

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Донецкая команда добыла десятую победу в УПЛ подряд.
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Getty Images

В матче десятого тура чемипоната Украины Шахтер в гостях победил Днепр-1. Поединок прошел на Днепр-Арене и завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков". 

Гости открыли счет уже на четвертой минуте, когда Жуниор Мораес завершил навес с правого фланга. А в конце встречи Тайсон забил гол после передачи Коваленко.

Таким образом, Шахтер одержал десятую подряд победу в текущем сезоне чемпионата Украины.

Днепр-1 — Шахтер 0:2
Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко — Супряга.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86) — Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68) — Мораес.

Предупреждения: Вакулко, Когут, Полевой — Степаненко, Тайсон, Мораес.

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Теги: Шахтер, Днепр-1, Украина
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