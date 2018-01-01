Шахтер на выезде обыграл Днепр-1
В матче десятого тура чемипоната Украины Шахтер в гостях победил Днепр-1. Поединок прошел на Днепр-Арене и завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков".
Гости открыли счет уже на четвертой минуте, когда Жуниор Мораес завершил навес с правого фланга. А в конце встречи Тайсон забил гол после передачи Коваленко.
Таким образом, Шахтер одержал десятую подряд победу в текущем сезоне чемпионата Украины.
Днепр-1 — Шахтер 0:2
Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83
Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко — Супряга.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86) — Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68) — Мораес.
Предупреждения: Вакулко, Когут, Полевой — Степаненко, Тайсон, Мораес.
Полная версия правил