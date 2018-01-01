Шахтер на выезде обыграл Днепр-1

Донецкая команда добыла десятую победу в УПЛ подряд.

В матче десятого тура чемипоната Украины Шахтер в гостях победил Днепр-1. Поединок прошел на Днепр-Арене и завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков".

Гости открыли счет уже на четвертой минуте, когда Жуниор Мораес завершил навес с правого фланга. А в конце встречи Тайсон забил гол после передачи Коваленко.

Таким образом, Шахтер одержал десятую подряд победу в текущем сезоне чемпионата Украины.

Днепр-1 — Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83



Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко — Супряга.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86) — Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68) — Мораес.



Предупреждения: Вакулко, Когут, Полевой — Степаненко, Тайсон, Мораес.