Мораес попал в ТОП-10 бомбардиров в истории УПЛ

Форвард "горняков" забил свой 85-й гол в чемпионате Украины.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес отличился в матче чемпионата Украины против Днепра-1.

Мораес забил гол на 4-й минуте этого поединка, тем самым забив свой 85-й гол в рамках чемпионата Украины.

Таким образом, Жуниор сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим Зари и Черноморца Тимерланом Гусейновым и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории УПЛ.

ТОП-10 бомбардиров в истории УПЛ выглядит следующим образом:

1. Максим Шацких - 124 гола в 341 матче (Динамо, Арсенал, Черноморец и Говерла);

2. Сергей Ребров - 123 (261), (Динамо и Шахтер);

3. Евгений Селезнев - 111 (230), (Шахтер, Днепр и Арсенал-Киев);

4. Андрей Воробей - 105 (315), (Шахтер, Днепр, Арсенал-Киев и Металлист);

5. Андрей Ярмоленко - 99 (228), (Динамо);

6. Александр Гайдаш - 95 (258), (Таврия и Металлург М);

7. Марко Девич - 90 (219), (Волынь, Металлист и Шахтер);

8. Сергей Мизин - 90 (342), (Динамо, Днепр, Черноморец, Арсенал-Киев, Карпаты, Кривбасс и Металлист);

9. Жуниор Мораес - 85 (154), (Шахтер, Динамо и Металлург Д);

10. Тимерлан Гусейнов - 85 (215), (Заря и Черноморец).

Отметим, что Шахтер выиграл матч против Днепра-1 со счетом 2:0.