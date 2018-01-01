Мораес попал в ТОП-10 бомбардиров в истории УПЛ
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес отличился в матче чемпионата Украины против Днепра-1.
Мораес забил гол на 4-й минуте этого поединка, тем самым забив свой 85-й гол в рамках чемпионата Украины.
Таким образом, Жуниор сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим Зари и Черноморца Тимерланом Гусейновым и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории УПЛ.
ТОП-10 бомбардиров в истории УПЛ выглядит следующим образом:
1. Максим Шацких - 124 гола в 341 матче (Динамо, Арсенал, Черноморец и Говерла);
2. Сергей Ребров - 123 (261), (Динамо и Шахтер);
3. Евгений Селезнев - 111 (230), (Шахтер, Днепр и Арсенал-Киев);
4. Андрей Воробей - 105 (315), (Шахтер, Днепр, Арсенал-Киев и Металлист);
5. Андрей Ярмоленко - 99 (228), (Динамо);
6. Александр Гайдаш - 95 (258), (Таврия и Металлург М);
7. Марко Девич - 90 (219), (Волынь, Металлист и Шахтер);
8. Сергей Мизин - 90 (342), (Динамо, Днепр, Черноморец, Арсенал-Киев, Карпаты, Кривбасс и Металлист);
9. Жуниор Мораес - 85 (154), (Шахтер, Динамо и Металлург Д);
10. Тимерлан Гусейнов - 85 (215), (Заря и Черноморец).
Отметим, что Шахтер выиграл матч против Днепра-1 со счетом 2:0.
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