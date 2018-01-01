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Шевченко довызывал в сборную голкипера Александрии из-за травмы Бойко

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Юрий Панькив получил свой третий вызов в национальную сборную.
Юрий Панькив
Юрий Панькив
ФК Александрия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был вынужден вызвать еще одного голкипера в стан национальной команды после того, как вратарь киевского Динамо Денис Бойко получил травму.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, состав сборной Украины пополнит голкипер Александрии Юрий Панькив. 34-летний футболист будет в расположении команды на матчах против Литвы и Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

Отметим, что для стража ворот это уже третий вызов в сборную, однако на данный момент он не дебютировал в составе команды.

Напомним, Украина примет Литву в Харькове 11-го октября, а матч с Португалией состоится 14-го октября в Киеве.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Евгения Шахова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.

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Теги: Андрей Шевченко, Юрий Панькив, сборная Украины по футболу, футбол
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Источник: ffu.ua

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