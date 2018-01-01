Бурда пропустит 5-6 месяцев, Бойко - 7-10 дней

Стали известны сроки восстановления травмированных игроков Динамо.

Главный врач Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов команды - защитника Никиты Бурды и голкипера Дениса Бойко.

"У Бурды травмирован коленный сустав. Его прооперировали 3-го октября поздно вечером в Испании. Операция прошла успешно. Никита по собственному желанию и согласованию с клубной медицинской службой еще останется там на неделю на первичный этап реабилитации. В Барселоне с Бурдой находится жена, которая его поддерживает. Через неделю наш футболист вернется в Киев. Приблизительный срок восстановления - 5-6 месяцев.

Что касается Дениса Бойко, как известно, на предыгровой разминке перед матчем с Лугано в Санкт-Галене он подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. Надеемся, что его лечение и реабилитация не займут большой срок. В среднем - 7-10 дней", - приводит слова Миронова пресс-служба Динамо.

В текущем сезоне Бурда провел 10 матчей за Динамо, забив 1 гол. Бойко принял участие в 10 поединках, в которых пропустил 12 мячей.