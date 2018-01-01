Ворскла - Мариуполь 1:1 Видео голов и обзор матча

Полтавчане ушли от поражения, забив гол в компенсированное время.

Ворскла - Мариуполь 1:1 ФК Ворскла

В стартовом матче десятого тура чемпионата Украины Ворскла в Полтаве принимала Мариуполь. Поединок завершился вничью - 1:1. Смотрите видеообзор этого поединка: Ворскла — Мариуполь 1:1

Голы: Васин, 90+3 — Чоботенко, 57



Ворскла: Ткаченко — Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68) — Пердута, Габелок — Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73) — Коломоец.



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко — Чоботенко, Федорчук (Чех, 69) — Чурко, Танковский, Мишнев — Вакула.



Предупреждения: Петрович, Сапай, Пердута — Вакула, Яворский, Танковский, Быков, Федорчук.

Александр Сорочинский