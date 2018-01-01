Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ворскла - Мариуполь 1:1 Видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Полтавчане ушли от поражения, забив гол в компенсированное время.
Ворскла - Мариуполь 1:1
Ворскла - Мариуполь 1:1
ФК Ворскла

В стартовом матче десятого тура чемпионата Украины Ворскла в Полтаве принимала Мариуполь. Поединок завершился вничью - 1:1.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Ворскла — Мариуполь 1:1
Голы: Васин, 90+3 — Чоботенко, 57

Ворскла: Ткаченко — Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68) — Пердута, Габелок — Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73) — Коломоец.

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко — Чоботенко, Федорчук (Чех, 69) — Чурко, Танковский, Мишнев — Вакула.

Предупреждения: Петрович, Сапай, Пердута — Вакула, Яворский, Танковский, Быков, Федорчук.

Поделись:
Теги: Ворскла, Мариуполь, видео, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь