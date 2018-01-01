Ворскла расписала мировую с Мариуполем в матче УПЛ

Подопечные Виталия Косовского вырвали ничью в домашнем поединке.

Полтавская Ворскла ушла от поражения в матче десятого тура чемпионата Украины против Мариуполя.

Счет в матче открыл игрок гостей Сергей Чоботенко, который на 57-й минуте замкнул навес с углового. Полтавская команда отыгралась только в компенсированное ко второму тайму время.

Ворскла, набрав 8 очков, анимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Мариуполь с 10 очками располагается на восьмой турнирной позиции.

Ворскла — Мариуполь 1:1

Голы: Васин, 90+3 — Чоботенко, 57



Ворскла: Ткаченко — Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68) — Пердута, Габелок — Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73) — Коломоец.



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко — Чоботенко, Федорчук (Чех, 69) — Чурко, Танковский, Мишнев — Вакула.



Предупреждения: Петрович, Сапай, Пердута — Вакула, Яворский, Танковский, Быков, Федорчук.