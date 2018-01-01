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Хацкевич: Я не мог, но очень хотел ударить Гармаша

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Александр Хацкевич и Денис Гармаш / ФК Динамо Киев.
Александр Хацкевич и Денис Гармаш / ФК Динамо Киев
Александр Хацкевич и Денис Гармаш / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, как в команде наводил порядок Олег Лужный, а также поведал, кого сам хотел бы ударить.

"Я не имею права к футболисту применять какое-то физическое воздействие, хотя очень хотелось. Кому именно? Денис Гармаш на первом месте. С ним интересно, но бывают такие моменты, когда его мнение не совпадает с мнением всей команды. Главное, что есть у человека позиция.

Олег Лужный в раздевалке никого за горло не хватал, но тембр голоса и выражение, да. Я тоже не стеснялся, когда нужно. Таких моментов было немного. Может, сложилось мнение такое, что я добрый или мягкий, об этом лучше скажут футболисты. У нас были достаточно откровенные разговоры и при всей команде, и индивидуально. Но бить я не имею права. 

Когда команда проигрывала, у Лужного не было такого сильного давления, как обычно. Бывает, когда после первого тайма команда выигрывает, у него начинается там мат-перемат, заряд такой идет. Мы с ним дополняли друг друга", - рассказал он в интервью Вацко Live.

Ранее Хацкевичя заявил, что Сидклей приехал с 23-процентным жиром и он не хотел учить язык.

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