Хацкевич: Соблазны для "откатов" были, но один раз возьмешь - потом не отмоешься

Бывший наставник Динамо рассказал, кто помогал руководству команды подписывать игроков.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поведал о роли агента Вадима Шаблия при осуществлении трансферов.

“У него достаточно серьезное агентство и хороший имидж. Он работает с хорошими игроками. Ярмоленко, к примеру. Тот же Караваев. Сашу мы хотели еще год назад подписать. Шаблий был посредником при переходе многих игроков, но не всегда он был агентом того или иного футболиста. Караваев, да, он его футболист“.

Хацкевич также опроверг информацию об “откатах“ за подписание “нужных“ агенту футболистов.

“У меня была серьезная зарплата в Динамо Киев, чтобы я подставлялся из-за этого. Я по-иному воспитан. Я ценю людей, которые дали мне работу. Если я буду брать деньги за это - то смысл с такой работы?

Бывали разные моменты. Мне звонил как-то агент из Польши. Предлагал игрока на позицию, на которую мы искали. Предлагал 300 тыс долларов мне, чтобы я взял этого футболиста. Я ему сказал забыть мой номер телефона. Соблазны были, но один раз возьмешь - потом не отмоешься“, - рассказал специалист в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Ранее Хацкевич раскрыл детали своего увольнения из Динамо.