Шевченко дозаявил трех футболистов на матчи против Литвы и Португалии
Наставник национальной команды внес изменения в заявку.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дополнил список игроков, которые прибудут в расположение национальной команды на октябрьские матчи отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Наставник “желто-синих“ дозаявил полузащитников Виктора Коваленко (Шахтер), Сергея Сидорчука (Динамо) и Евгения Шахова (Лечче, Италия).
Таким образом, на сбор национальной команды в Харьков прибудут 24 футболиста.
Напомним, сборная Украины 11-го октября сыграет матч против Литвы, а 14-го октября проведет поединок против сборной Португалии.
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