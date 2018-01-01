Шевченко дозаявил трех футболистов на матчи против Литвы и Португалии

Наставник национальной команды внес изменения в заявку.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дополнил список игроков, которые прибудут в расположение национальной команды на октябрьские матчи отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Наставник “желто-синих“ дозаявил полузащитников Виктора Коваленко (Шахтер), Сергея Сидорчука (Динамо) и Евгения Шахова (Лечче, Италия).

Таким образом, на сбор национальной команды в Харьков прибудут 24 футболиста.

Напомним, сборная Украины 11-го октября сыграет матч против Литвы, а 14-го октября проведет поединок против сборной Португалии.