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Булеца: Мы настроены на серьезную битву против Шахтера

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Футболист считает, что у его команды есть все шансы добиться успеха против чемпиона Украины.
Сергей Булеца
Сергей Булеца
ФК Днепр-1

Полузащитник Днепра-1 Сергей Булеца прокомментировал предстоящий матч десятого тура УПЛ против Шахтера.

“Готовимся с позитивными мыслями. Мы уступили Динамо, но ничего страшного - это футбол. Будем давать бой лидеру чемпионата на Днепр-Арене. Много играл за молодежные составы Динамо против “горняков“, где постоянно были настоящие рубки, поэтому и сейчас я настроен на серьезную битву. Как добиться успеха? Если будем хорошо защищаться и остро контратаковать, то все у нас получится“.

Футболист также признался, что не знает, почему ему не разрешили выйти в поединке с Динамо, которому он принадлежит.

“Скажем так, переживал за обе команды. На самом деле, не знаю, почему мне нельзя было сыграть, ведь очень хотелось выйти на поле в этом матче“, - приводит слова Булецы официальный сайт днепрян.

Напомним, матч Днепр-1 - Шахтер состоится в воскресенье, 6-го октября. Стартовый свисток - в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Сергей Булеца, Днепр-1, УПЛ, Шахтер
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