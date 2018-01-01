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Бойко рискует пропустить месяц из-за травмы

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Голкипер Динамо пройдет обследование в Киеве.
Денис Бойко
Денис Бойко
Getty Images

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко может пропустить около месяца из-за травмы, об этом сообщает Динамо Киев от Шурика.

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На предматчевой разминке с Лугано Бойко получил растяжение связок голеностопа. Футболист неудачно приземлился после верхового мяча и подвернул ногу.

Вратарь столичного клуба в Киеве проведет углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, то Бойко может пропустить около месяца.

Отметим, что матч завершился вничью 0:0. На нашем сайте доступен видео обзор поединка Лугано - Динамо.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев
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Источник: Динамо Киев от Шурика

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