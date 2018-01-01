Бойко рискует пропустить месяц из-за травмы
Голкипер Динамо пройдет обследование в Киеве.
Вратарь киевского Динамо Денис Бойко может пропустить около месяца из-за травмы, об этом сообщает Динамо Киев от Шурика.
Читай также: Динамо выдает бледную игру: реакция соцсетей на ничью киевлян в матче против Лугано
На предматчевой разминке с Лугано Бойко получил растяжение связок голеностопа. Футболист неудачно приземлился после верхового мяча и подвернул ногу.
Вратарь столичного клуба в Киеве проведет углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, то Бойко может пропустить около месяца.
Отметим, что матч завершился вничью 0:0. На нашем сайте доступен видео обзор поединка Лугано - Динамо.
Полная версия правил