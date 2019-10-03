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Карпаты потребовали расследовать подозрения о договорном матче команды с Александрией

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Львовский клуб отреагировал на странное движение букмекерских котировок и заверил, что не замешаны в организации договорняка.
Карпаты потребовали расследовать договорной матч
Карпаты потребовали расследовать договорной матч
ФК Карпаты

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле примет Карпаты. На этот поединок, который состоится 6-го октября, были зафиксированы подозрительные букмекерские котировки.

Так, изначально победа Александрии оценивалась коэффициентом 2.24, а Карпат - 3.34. Однако позже котировки существенно изменились - так, коэффициент на победу Карпат поднялся до 16, а Александрии - опустился до 1.22.

Карпаты выпустили официальное заявление на своем сайте, утверждая, что они никоим образом не причастны к возможному договорному характеру матча. Также львовяне обратились к Национальной полиции Украины с просьбой провести расследование обстоятельств вокруг данного матча.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста за договорные матчи.

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Теги: Карпаты, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, договорной матч, подозрения, расследование
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