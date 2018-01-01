Роналду попал в заявку сборной Португалии на матч против Украины

Звездный португалец вместе с национальной командой приедет в Киев на матч отбора к Евро-2020.

Сборная Португалии в рамках квалификации на Евро-2020 проведет матчи против Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября).

Тренерский штаб португальской команды во главе с Фернанду Сантушем определился со списком игроков, которые будут готовиться к этим поединкам.

Вратари: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос), Руи Патрисиу (Вулверхэмптон).

Защитники: Рикарду Перейра (Лестер), Нельсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лилль), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Бенфика), Рубен Семеду (Олимпиакос), Рафаэль Геррейру (Боруссия Д), Мариу Руи (Наполи).

Полузащитники: Данилу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоау Моутиньо (оба - Вулверхэмптон), Виллиам Карвалью (Бетис), Бруну Фернандеш (Спортинг), Жоау Мариу (Локомотив), Пицци (Бенфика).

Нападающие: Бернарду Силва (Ман Сити), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсия), Рафа Силва (Бенфика), Андре Силва (Айнтрахт), Криштиану Роналду (Ювентус), Жоау Фелиш (Атлетико).

Отметим, что матч против Украины состоится в Киеве. Стоит сказать, что УАФ призвала болельщиков бороться с перекупщиками билетов на матчи отбора Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии.