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Кубок Украины: Динамо сыграет против Шахтера, Заря встретится с Александрией

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
Кубок Украины: результат жеребьевки
Кубок Украины: результат жеребьевки
УАФ

Сегодня, 3-го октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины. По ее результатам, определились следующие пары команд:

Динамо - Шахтер

Александрия - Заря

Николаев - Десна

Минай - Львов

Олимпик - Мариуполь

Ворскла - Колос

Альянс - Горняк-Спорт

Ингулец - Днепр

Базовый день проведения матчей - 30 октября. По регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного поединка.

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Теги: футбол, Кубок Украины, результаты жеребьевки, Динамо, Шахтер
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