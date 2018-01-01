Кубок Украины: Динамо сыграет против Шахтера, Заря встретится с Александрией
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
Сегодня, 3-го октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины. По ее результатам, определились следующие пары команд:
Динамо - Шахтер
Александрия - Заря
Николаев - Десна
Минай - Львов
Олимпик - Мариуполь
Ворскла - Колос
Альянс - Горняк-Спорт
Ингулец - Днепр
Базовый день проведения матчей - 30 октября. По регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного поединка.
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