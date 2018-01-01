Кубок Украины: Динамо сыграет против Шахтера, Заря встретится с Александрией

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

Сегодня, 3-го октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины. По ее результатам, определились следующие пары команд:

Динамо - Шахтер

Александрия - Заря

Николаев - Десна

Минай - Львов

Олимпик - Мариуполь

Ворскла - Колос

Альянс - Горняк-Спорт

Ингулец - Днепр

Базовый день проведения матчей - 30 октября. По регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного поединка.