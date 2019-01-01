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Кубок Украины: видео онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала

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В Доме футбола состоится жеребьевка в 1/8 финала Кубка страны.

Кубок Украины: видео онлайн трансляция
Кубок Украины: видео онлайн трансляция
УАФ

Сегодня, 3-го октября, в Доме футбола пройдет жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии в борьбу вступают оставшиеся команды УПЛ.

Следите за церемонией в нашей онлайн трансляции, которая стартует в 13:00 по киевскому времени:

Участники жеребьевки:

Шахтер
Десна
Динамо Киев
Заря
Колос
Ворскла
Олимпик
Александрия
ФК Львов
Днепр-1
Мариуполь
Николаев
Минай
Ингулец
Горняк-Спорт
Альянс

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Теги: футбол, Кубок Украины, жеребьевка
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