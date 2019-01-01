Кубок Украины: видео онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала

В Доме футбола состоится жеребьевка в 1/8 финала Кубка страны.

Кубок Украины: видео онлайн трансляция УАФ

Сегодня, 3-го октября, в Доме футбола пройдет жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии в борьбу вступают оставшиеся команды УПЛ.

Следите за церемонией в нашей онлайн трансляции, которая стартует в 13:00 по киевскому времени:

Участники жеребьевки:

Шахтер

Десна

Динамо Киев

Заря

Колос

Ворскла

Олимпик

Александрия

ФК Львов

Днепр-1

Мариуполь

Николаев

Минай

Ингулец

Горняк-Спорт

Альянс