Президент Руха после матча Кубка Украины назвал судью пид***сом

Григорий Козловский раскритиковал работу арбитра в поединке против Мариуполя.

Президент львовского Руха Григорий Козловский жестко раскритиковал работу арбитра, который работал на матче Кубка Украины против Мариуполя (0:1).

“Хочу проявить уважение к Мариуполю. Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии Динамо про “донецкое“ судейство“. Буду прямолинейным. Все болельщики кричали, что судья пид***с. Мне как президенту сложно не согласиться - судья пид***с.

Они думают, что люди ничего не понимают в футболе? Что такое дух футбола, праздник. Чем ближе к УПЛ, тем лучше понимаю, что такое “донецкое судейство“.

Сыграли с хорошей командой из УПЛ, но вы слышали, что кричали люди. Они думают, что в футболе понимают только донецкие команды? Если будем в УПЛ, чемпионат закончится года через 2-3.

С такими судьями, у меня уже есть две ходки, пусть третью дают. Я высказываю мысль людей, согласен с ней“, - заявил Козловский.

Отметим, что на 77 минуте матча арбитр Дмитрий Кривушкин удалил нападающего Руха Эрнеста Антви.