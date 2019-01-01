Исмаили: Шахтер не отпускает игроков легко
Защитник Шахтера Исмаили поделился мнение о том, что его переход в другой клуб будет сложно реализовать.
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“Конечно, я рад, что ко мне проявляют интерес. Это признак того, что я хорошо справляюсь с работой. Но мне очень трудно уйти, потому что у меня есть контракт еще на четыре года.
Конечно, для меня было бы важно сыграть в новой лиге с большими зрелищностью и конкурентоспособностью.
Шахтер обычно не отпускает игроков легко, но давайте посмотрим, может ли что-нибудь такое произойти. Если это что-то хорошее для меня и клуба, я надеюсь, все пройдет самым лучшим образом“, - приводит слова Исмаили ESPN.
Отметим, что контракт у Исмаили заканчивается в 2023 году.
Напомним, что бразильский футболист мог летом перейти в Рому.
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