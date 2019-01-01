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Срна: Мы хотим вернуться в Донецк

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Легенда Шахтера про влияние войны на страну.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна поделился мнением о том, как война на востоке Украины влияет на страну и на футбол в ней.

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“Война повлияла на футбол в стране. УПЛ больше не такая, как была раньше, но снова ее уровень растет.

Шахтер - первый клуб Украины, мы хотим стать лучше в Европе. Мы не можем изменить ситуацию с войной, люди должны это сделать.

Каждый на Донбассе хочет конца войны, мы хотим вернуться туда. Наш дом - Донецк“, - приводит слова Срны Tuttomercatoweb.

Напомним, что Срна вошел в тренерский штаб клуба этим летом.

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Теги: Дарио Срна, Шахтер, Украина
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