Срна: Мы хотим вернуться в Донецк
Легенда Шахтера про влияние войны на страну.
Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна поделился мнением о том, как война на востоке Украины влияет на страну и на футбол в ней.
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“Война повлияла на футбол в стране. УПЛ больше не такая, как была раньше, но снова ее уровень растет.
Шахтер - первый клуб Украины, мы хотим стать лучше в Европе. Мы не можем изменить ситуацию с войной, люди должны это сделать.
Каждый на Донбассе хочет конца войны, мы хотим вернуться туда. Наш дом - Донецк“, - приводит слова Срны Tuttomercatoweb.
Напомним, что Срна вошел в тренерский штаб клуба этим летом.
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