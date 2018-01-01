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Папа Гуйе: Я оказался ненужным президенту Динамо

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Сенегалский защитник был близок к контракту с Динамо.
Папа Гуйе
Папа Гуйе
СК Днепр-1

Защитник Днепра-1 Папа Гуйе рассказал о своем пребывание в киевском клубе.

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“Когда тренировался в команде - все было нормально. Провел 3 месяца. Но Хацкевич решил по-другому.

Говорил с Суркисом, Красниковым по поводу контракта, надо было подписать. Мне сказали, что будем решать, когда команда вернутся из отпуска. 

Суркис вызвал меня и сказал, что Хацкевич рассчитывает, хочет, чтобы со мной подписали контракт по схеме 1+1.

Мне нужно было поехать домой, был Рамадан. Мне сказали, что подпишем контракт, как я вернусь. 

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А как вернулся, про контракт уже никто не говорил. Поехал на сборы с командой. Провел там 2 недели, но последние матчи не играл.

Мне ничего не говорили. А потом узнал, Хацкевич сказал, что болельщики против подписания старого игрока.

Президент решил, что 35-летний игрок не нужен Динамо“, - рассказал Гуйе в программе Бомбардир.

Напомним, что Папа Гуйе стал игроком Днепр-1 в летнее трансферное окно.

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Теги: Папа Гуйе, Днепр-1, Динамо Киев, УПЛ
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Источник: Youtube канал Бомбардир

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