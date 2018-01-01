Папа Гуйе: Я оказался ненужным президенту Динамо
Защитник Днепра-1 Папа Гуйе рассказал о своем пребывание в киевском клубе.
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“Когда тренировался в команде - все было нормально. Провел 3 месяца. Но Хацкевич решил по-другому.
Говорил с Суркисом, Красниковым по поводу контракта, надо было подписать. Мне сказали, что будем решать, когда команда вернутся из отпуска.
Суркис вызвал меня и сказал, что Хацкевич рассчитывает, хочет, чтобы со мной подписали контракт по схеме 1+1.
Мне нужно было поехать домой, был Рамадан. Мне сказали, что подпишем контракт, как я вернусь.
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А как вернулся, про контракт уже никто не говорил. Поехал на сборы с командой. Провел там 2 недели, но последние матчи не играл.
Мне ничего не говорили. А потом узнал, Хацкевич сказал, что болельщики против подписания старого игрока.
Президент решил, что 35-летний игрок не нужен Динамо“, - рассказал Гуйе в программе Бомбардир.
Напомним, что Папа Гуйе стал игроком Днепр-1 в летнее трансферное окно.
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