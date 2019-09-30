Милевский: Бог с ним, если не вызовут в сборную Украину

Украинский нападающий не расстроится, если не будет вызван в сборную.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал, что он имел в виду про вызов в сборную Украины.

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“Агент звонит, говорит: “Что-то я не понял. Что ты имел в виду? Весь Киев звонит“. Говорю: “Да успокойтесь, просто чуть притравил, посмеялся, настроение хорошее было.

Я ничего не имел серьезного в виду. Бог с ним, не вызовут так не вызовут. Я вообще плакать не буду.

Там пишут “Куда он собрался?“, “Он пешком в футбол играет“. Да ради бога, играйте в свой футбол.

Я вообще ребят хотел увидеть, просто так не получается. В принципе, кто там остался - Ярмола, Зина вообще еще сынок. Судя по нашему новому поколению, у них нет авторитетов, немного другие люди, чем мы.

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Я в том возрасте ходил, голову вниз опустил, сходил на обед покушал, потренировался и быстро в комнату, чтобы меня никто не видел.

Если не вызовут в сборную, я вообще не расстроюсь“ - рассказал Милевский в программе Профутбол.

Напомним, что Милевский опубликовал запись в Instagram с надписью “Николаевич, пора“.