Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский: Бог с ним, если не вызовут в сборную Украину

Комментариев: 0
Украинский нападающий не расстроится, если не будет вызван в сборную.
Артем Милевский в сборной Украины
Артем Милевский в сборной Украины
Getty Images

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал, что он имел в виду про вызов в сборную Украины. 

Читай также: Алиев принес извинения сотрудникам полиции за конфликт

“Агент звонит, говорит: “Что-то я не понял. Что ты имел в виду? Весь Киев звонит“. Говорю: “Да успокойтесь, просто чуть притравил, посмеялся, настроение хорошее было.

Я ничего не имел серьезного в виду. Бог с ним, не вызовут так не вызовут. Я вообще плакать не буду.

Там пишут “Куда он собрался?“, “Он пешком в футбол играет“. Да ради бога, играйте в свой футбол.

Я вообще ребят хотел увидеть, просто так не получается. В принципе, кто там остался - Ярмола, Зина вообще еще сынок. Судя по нашему новому поколению, у них нет авторитетов, немного другие люди, чем мы.

Читай также: Милевский: Не думаю, что у Суркиса есть деньги на иностранного тренера

Я в том возрасте ходил, голову вниз опустил, сходил на обед покушал, потренировался и быстро в комнату, чтобы меня никто не видел.

Если не вызовут в сборную, я вообще не расстроюсь“ - рассказал Милевский в программе Профутбол.

Напомним, что Милевский опубликовал запись в Instagram с надписью “Николаевич, пора“.

Поделись:
Теги: Артем Милевский, сборная Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Профутбол

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Мухоморище    30.09.2019, 21:39
Оценка:  0
Мухоморище
Я бы вызвал.Как бы там ни было,человек заслужил хотя бы 15 минут сыграть.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь