Милевский: Не думаю, что у Суркиса есть деньги на иностранного тренера

Бывший игрок киевлян раскритиковал нынешний состав команды.

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский, который сейчас играет за Динамо-Брест, прокомментировал текущую ситуацию в украинской команде.

“Когда я ушел из Динамо, это была команда. Драгович пришел, Вида, Ленс, Велозу, Мбокани, Бельханда. Это были фамилии, это были мужики, которые играют в футбол и чего-то добиваются. А сейчас кто играет? Шабанов? Какие серьезные задачи можно решать с такими футболистами?

Я думаю, что у Суркиса нет много денег, чтобы пригласить иностранного тренера. Нет высококлассных футболистов, как, например, у Шахтера. Они же могут себе позволить купить Коноплянку. Почему Динамо не купило Коноплянку?“, - сказал Милевский в эфире ПроФутбол.

Ранее сообщалось, что Милевский бурно отреагировал на победу Динамо.