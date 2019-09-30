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Милевский: Не думаю, что у Суркиса есть деньги на иностранного тренера

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Бывший игрок киевлян раскритиковал нынешний состав команды.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский, который сейчас играет за Динамо-Брест, прокомментировал текущую ситуацию в украинской команде.

“Когда я ушел из Динамо, это была команда. Драгович пришел, Вида, Ленс, Велозу, Мбокани, Бельханда. Это были фамилии, это были мужики, которые играют в футбол и чего-то добиваются. А сейчас кто играет? Шабанов? Какие серьезные задачи можно решать с такими футболистами?

Я думаю, что у Суркиса нет много денег, чтобы пригласить иностранного тренера. Нет высококлассных футболистов, как, например, у Шахтера. Они же могут себе позволить купить Коноплянку. Почему Динамо не купило Коноплянку?“, - сказал Милевский в эфире ПроФутбол.

Ранее сообщалось, что Милевский бурно отреагировал на победу Динамо.

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Теги: футбол, Артем Милевский, Динамо
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 15:12
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гость
Жы...д..я..ра за деньги похоронил команду суть существование пейсатой раковой опухоли
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