Нападающий Десны стал лучшим игроком девятого тура УПЛ

Александр Филиппов отметился дублем в ворота Мариуполя.

УПЛ признала форварда Десны Александра Филиппова лучшим игроком девятого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила дубль футболиста, который помог черниговской команде на выезде обыграть Мариуполь (0:4).

В голосовании Филиппов опередил одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, нападающего Зари Назария Русина и вингера Динамо Беньямина Вербича.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был Карлос Де Пена.