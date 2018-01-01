Рябоконь - лучший тренер девятого тура УПЛ

Подопечные специалиста на выезде крупно обыграли Мариуполь.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь по итогам девятого тура чемпионата Украины был признан лучшим тренером.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, наставник черниговского клуба получил оценку 4,6 балла. Эксперты высоко оценили результат команды, мастерство работы Рябоконя с составом и его тренерские качества.

Комиссия также отметила крупную выездную победу Десны над Мариуполем (0:4), что заслуженно принесло специалисту звание лучшего тренера тура.

Напомним, что лучшим тренером восьмого тура УПЛ стал наставник Динамо Алексей Михаличенко.