Суркис: Команда начала воспринимать методы Михайличенко

Функционер отметил, что его подопечные вышли из психологической ямы.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над Днепром-1 (2:0), а также отметил работу Алексея Михайличенко.

“Любая победа - это победа. Во втором тайме игрок устали, сели физически. Была ротация, не было Буяльского, Шепелев травмирован. Учитывая то, что мы длительный период играем через два дня на третий, то все довольно неплохо.

Заметно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее. Что-то может получаться, что-то нет, но игроки сражаются на футбольном поле. Нету равнодушных. Это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было. Дай Бог, чтобы все шло по нарастающей.

Ситуация, когда меняешь главного тренера, и есть какой-то всплеск, не прошла. Михайличенко начал подтягивать команду тактически и физически. Развивал ее на другой футбол, который она сначала даже не воспринимала. Сейчас заметно по настроению и по игре в Мариуполе, что команда начала воспринимать методы Михайличенко“, - цитирует слова Суриса официальный сайт столичного клуба.

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