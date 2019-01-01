Олимпик - Заря 0:5 видео голов и обзор матча УПЛ
Луганчане не оставили шансов донецкой команде.
Луганская Заря крупно обыграла донецкий Олимпик в рамках девятого тура УПЛ.
Вашему внимнию видео голов и обзор матча Олимпик - Заря:
Олимпик — Заря 0:5
Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Крынский, 80 (в свои ворота)
Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич — Цымбалюк, Политыло — Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) — Дийе
Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) — Иванисеня — Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев — Кабаев, Русин
Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко
Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)
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