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Олимпик - Заря 0:5 видео голов и обзор матча УПЛ

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Луганчане не оставили шансов донецкой команде.

Заря без проблем переиграла Олимпик
Заря без проблем переиграла Олимпик
ФК Заря

Луганская Заря крупно обыграла донецкий Олимпик в рамках девятого тура УПЛ.

Вашему внимнию видео голов и обзор матча Олимпик - Заря: 

Олимпик — Заря 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Крынский, 80 (в свои ворота)

Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич — Цымбалюк, Политыло — Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) — Дийе

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) — Иванисеня — Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев — Кабаев, Русин

Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко

Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)

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Теги: футбол, Заря, Олимпик, УПЛ, обзор матча, видео голов
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